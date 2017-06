Nouvelle attitude anti-israélienne du ministère allemand des Affaires étrangères

Le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel (social-démocrate) avait déjà fortement irrité les autorités israéliennes lors de sa dernière visite en Israël en rencontrant des délégués de B’Tselem et Shovrim Shetika malgré les demandes répétées du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce dernier avait alors refusé de recevoir le chef de la diplomatie allemande.

Il y a quelques jours, lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a Martin Schaefer a évoqué la nouvelle loi introduite en Hongrie contre le financement d’ONG locales par des Etats étrangers. Et il a notamment dit: « Avec cette loi, la Hongrie rejoint des pays comme Israël, la Russie et la Chine qui considèrent les ONG financées par des pays étrangers comme des organisations hostiles ou inamicales ».

Suite à ces propos pour le moins…inamicaux, l’ambassade d’Israël à Berlin a contacté le ministère allemand des Affaires étrangères pour exprimer sa désapprobation et obtenir des « éclaircissements ». L’ambassade d’Israël a aussi publié le communiqué suivant: « Israël est une démocratie vivace et libre et il n’y est effectué aucune limitation de dons en provenance de l’étranger. Par contre, les mesures prises par la Knesset visent à introduire plus de transparence dans l’origine du financement d’ONG comme c’est le cas dans d’autres pays démocratiques ».

Il est intéressant de voir à quel point des Etats européens se cabrent dès qu’il est question de toucher aux millions de dollars ou d’euros qui sont versés à des organisations israéliennes qui sous une vitrine « humanitaire » combattent en fait le gouvernement légitimement élu. L’Allemagne est spécialement concernée par cette question, car les ONG de gauche et d’extrême gauche israéliennes bénéficient de dons très généreux de la part de six fonds appartenant à des partis politiques allemands de gauche.

Ce qui est considéré à juste titre par le gouvernement israélien – et la grande majorité de la population – comme une ingérence intolérable dans les affaires intérieures du pays est vu au contraire par l’Union européenne et une partie de ses Etats membres comme un tentative légitime de contourner la souveraineté populaire israélienne afin de « redresser la barre » en fonction des souhaits européens.

