Nouvelle attaque israélienne en Syrie?

Selon des sources qui émanent de l’opposition syrienne, des appareils israéliens auraient visé des objectifs de l’armée syrienne de la 90e division dans les faubourgs de Kuneitra, près de la frontière israélo-syrienne. La chaîne Sky News a rapporté que de fortes explosions ont été entendues dans ce secteurs pendant que des hélicoptères de Tsahal survolaient le Golan.

Des médias libanais ont publié des analyses indiquant un changement de cap dans la politique israélienne vis-à-vis du Hezbollah avec le feu vert américain.

Désormais, les attaques contre le Hezbollah en Syrie et même au Liban se feraient plus fréquentes. L’Administration Trump est opposée à l’aide fournie par l’Iran et le Hezbollah au régime de Bachar El-Assad et souhaite affaiblir l’organisation terroriste chiite.

Pour ces médias libanais, Israël souhaite modifier les règles du jeu en Syrie et bénéficie pour cela du soutien total de Washington qui demande le départ du Hezbollah du sol syrien.

Photo Moshé Shaï / Flash 90