Nouvelle amélioration de l’état de la soldate blessée

L’état de la soldate très grièvement blessée dimanche dernier dans l’attentat au camion-bélier à Armon Hanatsiv, à Jérusalem, se serait encore amélioré. A présent, disent les médecins, sa vie ne serait plus en danger. Elle n’a plus besoin d’appareil respiratoire et parvient à s’exprimer. La jeune fille a subi une nouvelle intervention chirurgicale orthopédique dans la matinée, qui a réussi, à l’hôpital Shaaré Tsedek. Deux militaires sont encore soignés à l’hôpital Hadassah Ein Kerem : l’un d’entre eux est moyennement atteint et l’autre, une soldate, est légèrement blessée.