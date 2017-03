Nouvel article antisémite dans Haaretz

La journaliste de Haaretz Carolina Landsman a publié un article particulièrement odieux flirtant avec l’antisémitisme.

Cette fois-ci, elle s’est pris au ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan. « Comment les sociétés disparaissent? A cause d’individus tels que Guilad Erdan », écrit-elle au début de son article, qualifiant ensuite le ministre de « menteur, incitateur, raciste, nationaliste et criminel politique ». Rien que cela. Plus loin, elle écrit: « Si Binyamin Netanyahou et Guilad Erdan sont juifs, voulons-nous encore être juifs? »

De la haine de l’autre la journaliste passe alors à la haine de soi en qualifiant les Juifs de « peuple le plus effronté au monde » et expliquant l’opposition farouche israélienne au boycott économique par « le goût connu des juifs pour l’argent ».

Guilad Erdan a été la cible des flèches de cette journaliste pour avoir écrit sur sa page Facebook que le journal Haaretz est « déconnecté des réalités » après que ce journal ait lancé un appel à la population pour s’opposer au combat anti-boycott qu’il mène dans le cadre de son ministère. Carolina Landsman a qualifié le boycott d’Israël de « légitime, juste et moral, auquel chaque individu doté de conscience devrait participer ».

Photo Illustration