Un nouvel ambassadeur d’Israël à Berlin : Jeremy Issacharoff

La commission chargée des nominations au sein du ministère des Affaires étrangères a confirmé ce mercredi que le diplomate Jeremy Issacharoff occuperait les fonctions d’ambassadeur d’Israël à Berlin. Il s’agit, comme on l’imagine, de l’un des postes les plus importants de ce ministère vu les relations stratégiques particulières entre Israël et l’Allemagne.

Issacharoff, 61 ans, était jusqu’à présent le directeur général adjoint du ministère avec 30 ans d’ancienneté. Le Premier ministre Netanyahou, qui fait toujours office de ministre des Affaires étrangères, a été directement impliqué dans cette nomination. Jeremy Issacharoff remplacera Yaakov Hadas-Handelsman, qui doit se retirer cet été.

Issacharoff est considéré comme l’un des meilleurs diplomates du ministère des Affaires étrangères. Il a été notamment délégué d’Israël à Washington et a dirigé le département des affaires stratégiques du ministère. Lorsqu’il occupait ce poste, il a notamment participé de façon active aux consultations internationales portant sur les sanctions à imposer à l’Iran en raison de son programme nucléaire.

La commission a également entériné la nomination de deux autres ambassadeurs, Yaffa Ben Ari au Japon et Mark Sofer en Australie, et du Dr Eyal Propper au poste de consul général à Shanghai. Toutes ces nominations doivent encore être approuvées par le gouvernement.