Un nouvel ambassadeur au Brésil

Israël n’avait plus d’ambassdeur au Brésil depuis un an et demi, du fait du refus par le gouvernement brésilien d’accepter la nomination de Dany Dayan comme représentant d’Israël à Brasilia. Ce refus, sans précédent dans la tradition diplomatique, était dû au fait que Dany Dayan avait été président du Conseil des localités juives de Judée-Samarie.

D’intenses pressions avaient été exercées sur le gouvernement brésilien d’alors par des organisations pro-palestiniennes, très présentes en Amérique du Sud, mais aussi par trois anciens ambassdeurs d’Israël de gauche, Alon Liel, Elie Barnavi et Ilan Baroukh qui mènent des campagnes à l’étranger contre leur propre pays. Malgré l’insistance du gouvernement israélien, le Brésil avait d’abord laissé traîner les choses avant de dire définitivement non. Entre temps, Dany Dayan a été nommé Consul général d’Israël à New-York.

Le gouvernement israélien a alors indiqué qiue la nomination d’un nouvel ambassadeur attendra, et ce n’est que mardi que l’annonce est intervenue: le nouvel ambassadeur d’Israël au Brésil s’appelle Yossi Sheli, proche de Binyamin Netanyahou, membre du comité central du Likoud et qui fut notamment directeur de l’Office des Postes.

Photo Illustration