Nouveaux propos scandaleux d’un universitaire israélien

Les réactions sont nombreuses et vives à droite après les propos scandaleux tenus par le Dr. Ofer Kassif de l’Université hébraïque de Jérusalem, qui a été enregistré en plein cours comparant les lois décidées par le gouvernement Netanyahou à celles votées dans l’Allemagne nazie des années 1930! Il évoquait notamment la Loi de la Nation qui est actuellement en préparation: « Celui qui ne veut pas voir la similitude entre ce qui se passe depuis deux ans en Israël et ce qui se passait dans l’Allemagne des années 1930 se trouve devant un problème et sera responsable de ce qui risque de se passer ici dans l’avenir…. »

Le Likoud a publié le communiqué suivant: « Une fois de plus, il est démontré que le titre de professeur d’université n’empêche pas son détenteur d’être un ignorant. Cet universitaire ne sait même pas que la Loi de la Nation présentée par Avi Dichter est basée sur la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël. Apparement, pour le Dr. Kassif, l’existence même de notre Etat est un acte raciste. Et dire que ces stupides individus enseignent à notre jeunesse ».

Matan Peleg, président du mouvement étudiant sioniste Im Tirtsou dénonce « le franchissement de toutes les lignes rouges de la part d’enseignants universitaires qui incitent contre l’Etat d’Israël depuis l’intérieur ». Matan Peleg prend cet exemple pour justifier encore avec plus de force l’introduction du Code éthique dans les universités, voulue par le ministre de l’Education Naftali Benett.

L’initiateur de la Loi de la Nation, Avi Dichter (Likoud) a déclaré: « Un maître de conférence qui prétend vouloir éduquer notre jeunesse, et dont le monde étroit oscille entre le IIIe Reich et ses propres opinions, est dans le meilleur des cas une personne limitée et dans le pire des cas une homme méchant. Le Dr. Kassif est un individu doté d’une intelligence binaire, dans laquelle tout ce qui ne correspond pas à ses idées doit être rattaché au IIIe Reich. Il s’agit d’un homme insolent et miné par un sentiment d’autodestruction ».

De son côté, le député Oded Forer (Israël Beiteinou) appelle la direction de l’Université hébraïque à « faire le ménage chez elle ». « Ce déchaînement et cette incitation de la part d’un universitaire israélien n’est de loin pas une première du genre de sa part. Par le passé il a déjà traité la ministre de la Justice Ayelet Shaked de ‘néonazie’ et le Premier ministre de ‘criminel de guerre' ». Le député a annoncé vouloir susciter un débat urgent sur cette question à la Commission de l’Education et il a appelé le ministre de l’Education Naftali Benett à mettre à pied sans délai cet universitaire.

Interpellée sur ce scandale, la direction de l’Université hébraïque a fourni une réponse presque tout aussi révoltante: « Nous regrettons beaucoup que certains étudiants décident d’enregistrer des professeurs en cours au lieu de susciter un véritable débat sur des faits et des opinions, et qui vont ensuite saisir des médias parce que les propos de tel ou tel professeur ne correspondent pas à leurs opinions. Le monde académique est précisemment le lieu où doivent se dérouler des débats libres et sérieux, c’est sa mission, et tout autre configuration met en danger les principes démocratiques »!!!

