Nouveaux propos outranciers de Zehava Gal-On

La présidente de Meretz, Zehava Gal-On est d’origine lituanienne. Cela l’obligerait à un peu plus de décence et de clairvoyance dans les choix des mots qu’elle utilise, et qui sont empruntés à l’Histoire souvent tragique des Juifs des pays de l’Est.

Avant une visite organisée avec les députés de son parti et des militants de Shalom Akhshav dans la Vallée du Jourdain, elle a écrit sur son compte Twitter: « Nous sommes en route pour une visite guidée de Shalom Akhshav dans la Vallée du Jourdain, suite aux pogroms perpétrés par les ‘colons’ contre des militants de gauche, des Palestiniens et des soldats de Tsahal ».

Photo Miriam Alster / Flash 90