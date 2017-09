Nouveau record : 2.546.153 voyageurs sont passés par l’aéroport Ben Gurion en Août !

Le nombre de voyageurs ayant transité par l’aéroport Ben Gurion au mois d’août a dépassé les prévisions de l’Autorité aéroportuaire d’Israël (IAA) et a battu un nouveau record (pour un mois d’aout) avec plus de 2,5 millions de voyageurs en un seul mois…..Détails…….

Au début du mois d’août, l’IAA avait prévu de voir passer par l’Aéroport International Ben Gurion 2,3 millions de passagers au départ et à l’arrivée.

aéroport Ben Gurion.

Or, selon selon l’IAA, en août, c’est 2.546.153 de voyageurs qui ont transité par l’aéroport sur 15.857 vols internationaux et locaux.

En septembre, plus de deux millions de passagers devraient transiter par l’aéroport, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à 2016.

Le nombre de touristes étrangers a augmenté de 18% depuis janvier, atteignant un record de 20 millions de voyageurs depuis le début de l’année.

Selon l’IAA, cette augmentation s’explique en partie par la mis en oeuvre de l’accord « Open Skies » ainsi qu’une augmentation de 25% du nombre de vols Low Cost.

Depuis le début de l’année, c’est 1,5 million de passagers qui ont voyagé sur des compagnies Low Cost, soit 15% du nombre total de passagers.

Rien que le 17 septembre, juste avant les vacances de Rosh Hashana (le nouvel an juif), 100.000 personnes devraient quitter Israël pour se rendre en Ukraine, afin de péleriner sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev, dans la ville de Uman.

L’aéroport Ben Gurion est l’un des meilleurs au monde.

Le record de fréquentation tout mois confondu a été fixé en juillet 2017, avec 2.807.738 voyageurs….

Source Koide9enisrael