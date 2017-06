Nouveau pic d’horreur de l’Etat Islamique

Jusqu’où les miliciens de Daech iront-ils dans l’horreur au nom d’Allah et de l’Islam? Une parlementaire irakienne d’origine yézidie, Wiyan Dhahil a raconté un fait révulsant à la télévision irakienne: des membres de Daech ont affamé une esclave sexuelle yézidie durant trois jours. Ils lui ont ensuite présenté une assiette de viande avec du riz. Lorsqu’elle a fini de manger, ils lui ont avoué en riant qu’elle venait de manger une partie de son enfant âgé d’un an qu’ils avaient tué et cuit!

L’émission de télévision a dû être interrompue après que la journaliste qui entendait ce récit ait éclaté en sanglots. La députée irakienne a poursuivi en relatant d’autres atrocitées commises par l’Etat Islamique envers la population chrétienne yézidie.

On estime à trois-mille le nombre de femmes, jeunes filles et fillettes yézidies capturées en 2014 qui sont encore entre les mains des barbares musulmans de Daech et qui leur servent d’esclaves sexuelles. Un refus de leur part entraîne leur exécution immédiate souvent de manière atroce.

Ces horreurs ne semblent pas déranger le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, bien trop occupé à s’acharner contre Israël…

Photo Illustration