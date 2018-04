Nouveau “non” de Mahmoud Abbas

Le chef de l’Autorité Palestinienne n’a pas beaucoup fait parler de lui depuis quelques semaines. Mais voilà qu’il réapparaît en repoussant une nouvelle initiative de “paix” proposée par les Américains. Malgré les insultes et les offenses subies par Donald Trump de la part du chef terroriste, et en dépit de ses déclarations selon lesquelles il n’acceptera plus aucun plan américain, le président américain et ses conseillers ne ménagent pas leurs efforts pour le convaincre par tous les moyens de revenir à la table des négociations.

Le quotidien londonien en langue arabe Al-Hyat, se basant sur des sources diplomatiques, révèle que l’Administration américaine aurait adressé récemment un “plan réaménagé” au chef de l’AP. Ce plan appellerait les deux parties à revenir à la table des négociations pour traiter de toutes les questions sauf une, celle de Jérusalem qui serait reléguée à la fin du processus. Cette formule a également été repoussée par Mahmoud Abbas.

Toujours selon Al-Hyat, le message adressé par Washington par le biais de deux pays arabes précise que l’Administration américaine n’a pas de position précise quant aux “frontières” de Jérusalem et laisse les parties négocier pour trouver une solution…

Photo Flash 90