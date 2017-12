Nouveau faux pas du président Rivlin

Décidément, le président de l’Etat ne rate pas une occasion d’entrer dans le terrain politique au service des opposants au Premier ministre. Son prédecesseur Shimon Pérès le faisait aussi…mais au bénéfice de son propre camp! Mais depuis qu’il a été élu, par aversion pour Binyamin Netanyahou ou pour donner des gages à la gauche, Reouven Rivlin multiplie les prises de positions pour le moins orientées.

Lundi, s’exprimant au Congrès Lautman, il évoquait les manifestations organisées toutes les semaines et appelait la population à sortir dans les rues pour manifester. « Il est bon que les citoyens ne se contentent pas de manifester sur leurs claviers mais sortent également dans la rue ». Après les réactions indignées à droite, le président Rivlin a tenté de rectifier le tir en indiquant que « ses propos avaient été sortis de leur contexte par des personnes intéressées à rajouter de l’huile sur le feu », qu’il n’avait aucunement l’intention d’évoquer telle ou telle manifestation en particulier mais qu’il prônait une attitude démocratique générale à adopter ». Explication qui vaut ce qu’elle vaut car un tel appel lancé en cette période sensible ne pouvait pas être interprété autrement que comme un encouragement à poursuivre les manifestations anti-Bibi qui se déroulent chaque samedi soir. Nul n’est naïf.

Le président a rajouté une phrase qu’il aurait bien fait de s’appliquer à lui-même: « En ces temps, il est indispensable, surtout pour les personnalités publiques, de bien choisir les mots qu’elles emploient afin qu’il n’en soit pas fait un usage malveillant ou que cela provoque des dégâts. C’est pour cela que j’ai choisi de réagir et d’éclaircir mes propos ».

Ses propos, les organisateurs de ces manifestations les ont en tout cas bien compris puisqu’ils n’ont pas tardé à exploiter cette déclaration et à mobiliser le président de l’Etat pour leur cause: « Rubi! N’ayez pas peur! Nous avons très bien entendu ce que vous avez dit et avons parfaitement compris ce à quoi vous faisiez allusion! ». Et de lancer un appel au soulèvement dans un clip-vidéo: « Citoyens! Le président de l’Etat vous appelle! »

L’ancien président Shimon Pérès n’avait pas déçu. On connaissait son obsession à faire avancer ses idées politiques les plus fantaisistes, envers et contre tout, même par le biais de son rôle de président de l’Etat. Reouven Rivlin, par contre, s’avère être une véritable déception, car avec son élection, on espérait le retour à une stature présidentielle étatique. Ses gages réguliers donnés à la gauche et ses croche-pieds à Binyamin Netanyahou ne sont pas à son honneur.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90