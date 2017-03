Un nouveau charnier découvert près de Mossoul

Lors de leur progression à l’intérieur de la ville de Mossoul, les troupes irakiennes et Kurdes ont découvert un nouveau charnier signé Daech. Il s’agit de plus de cinq-cent prisonniers yézidis, dont une majorité de femmes, exécutés par les milices de l’Etat Islamique. Des survivants qui se sont fait passer pour morts ont raconté que les prisonniers ont du s’agenouiller devant les fosses avant de recevoir une balle dans la tête.

Plus les troupes irakiennes et kurdes avancent dans la ville, plus ils découvrent les horreurs commises contre les civils par Daech au nom d’Allah.

Au mois de novembre dernier, les Irakiens avaient découvert un charnier contenant au moins trois-cent policiers exécutés par Daech au sud de Mossoul.

Photo Illustration