FIGAROVOX/ENTRETIEN – Depuis l’attentat du 11 septembre 2001 à New York, l’Occident a subi des attaques terroristes de plus en plus rapprochées, jusqu’à Barcelone il y a quelques jours. Retour sur le djihadisme du XXIème siècle avec Guillaume Bigot.

Guillaume Bigot, membre fondateur du Comité Orwell et directeur général de l’IPAG est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment La trahison des chefs (Fayard, 2013).

FIGAROVOX.- D’après vous, la vague de haine djihadiste va-t-elle retomber ou s’amplifier?

Guillaume BIGOT.- Une fois de plus, la foudre djihadiste s’est abattue.

Le temps n’est plus où les journalistes interrogeaient: la France peut-elle être touchée ou de nouveaux attentats peuvent-ils être évités? Les médias ont lentement digéré cette mauvaise nouvelle annoncée au lendemain du 11 septembre 2001: «nous sommes tous des Israéliens» en ce sens où le terrorisme islamique fait désormais partie de notre quotidien. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur ce qui nous attend. Quelle sera la suite?

À l’échelle mondiale, en excluant les attentats islamistes perpétrés dans des pays en guerre (Liban, Algérie jusque dans les années 90 puis Irak, Syrie, Yémen, etc…), la progression géométrique de leur nombre et de celui de leurs victimes est frappante. Au cours des vingt années ayant précédé le 11 septembre, la terreur djihadiste avait tué moins de 800 personnes. Depuis le 11 septembre soit depuis 17 ans, nous approchons les 9000 morts. En France, entre 1981 et 2001, le terrorisme islamique avait fait près d’une trentaine de victimes, il en a fait plus de 300 depuis.

La vague de haine anti-occidentale qui s’est levée à la fin du vingtième siècle au sein du monde musulman (d’abord au sein de l’islam chiite avec la révolution khomeyniste puis sunnite, au lendemain de la première guerre du Golfe) a-t-elle atteint son climax et va-t-elle retomber, se stabiliser ou s’amplifier?

Cette interrogation emporte elle-même de nombreuses questions: et si les attentats devaient s’intensifier et se poursuivre pendant plusieurs décennies, quelles pourraient en être les conséquences sur la cohésion de nos sociétés? Enfin, quid de la situation particulière de la France?

L’explosion actuelle du terrorisme islamique est-elle liée à l’effondrement de Daech?

La pression militaire de plus en plus insoutenable subie par l’EI entraîne effectivement la multiplication d’actes qui semblent relever de la fuite en avant. Les attentats ou les tentatives quasi quotidiennes correspondraient ainsi au chant du cygne du djihadisme.

Commençons par tempérer cet optimisme en rappelant que si certaines attaques sont actionnées par le Califat, les terroristes de Barcelone, de Sibérie et de Nice ainsi que les auteurs de nombreuses tentatives déjouées depuis 2015 n’avaient jamais mis les pieds en Irak ou en Syrie.

Depuis deux ans, il est devenu quasiment impossible de se rendre au Levant, en tout cas depuis la France. Acculés, les djihadistes de l’EI restent mobilisés sur place. Il est pourtant inévitable que des survivants finissent par rentrer. Ce risque-là n’est pas encore réalisé. Tous les effets de la chute de Daech ne se sont pas encore fait sentir.

L’écroulement inéluctable de l’État islamique ne va-t-il pas finir par démoraliser voire délégitimer le projet djihadiste et ainsi sinon tarir, du moins freiner les vocations?

Hélas, il est peu probable qu’un tel scénario se réalise.

L’effondrement de l’État islamique est certain. Mais ce ne sera pas la première fois que des islamistes seront renversés. Les partisans de la révolution islamique sunnite ne sont presque jamais parvenus à accéder (Algérie 1991) ou à se maintenir au pouvoir, parfois en raison de leur incurie (Soudan 2000, Tunisie 2014) ou parce qu’un coup d’État (Égypte 2015) ou une intervention extérieure (Afghanistan 2002) les avait chassés. S’appuyant sur un État solide et fondant une partie de leur légitimité sur le nationalisme, seules deux Républiques islamistes ont su durer: la Turquie d’Erdogan et l’Iran des Mollahs. De leurs côtés, les pétromonarchies du Golfe tiennent grâce à un mélange de principe héréditaire, de clientélisme tribal, le tout garanti par la manne pétrolière et le parapluie militaire américain. Contrairement à l’EI, aucun de ces États n’appelle au djihad et n’entend bouleverser l’ordre mondial.

Le Califat au Levant est non seulement le pouvoir islamiste le plus féroce jamais installé mais aussi le plus pur, à la fois transnational (à cheval sur deux États), international (les combattants affluèrent des quatre coins du monde) et universaliste puisque désireux d’étendre ses frontières à la surface du globe. Cette révolution mondiale est restée un but délirant mais même l’objectif plus modeste d’établir l’islamisme dans un seul pays semble intenable. Aussi, la question de savoir si la disparition programmée de Daech n’est pas de nature à décourager le djihadisme se pose bel et bien.

Une fois l’EI détruit, gageons cependant que les moudjahidines ne raccrocheront pas la kalachnikov et que l’islamisme ne cessera pas pour autant de se propager. Après l’échec du plan sophistiqué conçu par Ben Laden consistant à enliser les Américains en Afghanistan (ce qui est arrivé) et à déclencher des soulèvements en sa faveur dans les pays musulmans (ce qui a échoué), l’islamisme est reparti de plus belle. En dépit du démantèlement d’Al Qaeda et de l’élimination de son chef charismatique, Daech a émergé. Daech détruit, la lutte revêtira de nouvelles formes. Le djihadisme a toujours su muter et devenir de plus en plus dangereux.

Comment expliquer une telle capacité de rebond?

La résilience de cette idéologie est notamment liée à sa dimension théologique. Dans l’idéologie djihadiste, comme dans l’Islam traditionnel, traverser des affres lorsque l’on combat pour Dieu est dans l’ordre des choses. Tribulations terrifiantes, échecs cuisants, défaites sanglantes sont prévues au programme. Tout cela est Mektoub, c’est écrit. Le djihadisme est un culte du martyr. À cet égard, gagner ou perdre la guerre du point de vue djihadiste ne saurait revêtir le même sens que pour nous. Pour eux, nous tuer et mourir pour Allah est déjà une victoire. Le but des djihadistes est d’abord religieux. Si nous perdons de vue qu’ils espèrent une place au paradis et pensent faire avancer la cause de Dieu en répandant notre sang, nous ne comprenons rien à nos ennemis. L’échelle temporelle sur laquelle se placent les djihadistes n’est pas la nôtre. Nous raisonnons en minutes twittées, ils agissent en millénaires. Nous vivons dans l’immédiateté, ils combattent au nom de l’éternité. À cette aune, la destruction militaire de Daech relève de l’épiphénomène.

La destruction de l’EI ne va donc pas arrêter les attentats et stopper la diffusion de cette idéologie mortifère?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de prendre un peu de recul et de considérer l’évolution du djihadisme au cours des trente dernières années. On distingue alors trois périodes. Avant l’émergence d’Al Qaeda qui date de l’année 1998 (avec les attentats de Dar-Es-Salam et de Nairobi), le terrorisme islamique correspondait en moyenne à un attentat par an et faisait une dizaine de morts. L’effet Al Qaeda va globalement multiplier par cinq le nombre d’attentats et par vingt le nombre de victimes. Tous ces actes ne seront pas le fait de l’organisation de Ben Laden mais la geste d’Al Qaeda a bel et bien enclenché une accélération du phénomène qui va survivre au démantèlement de cette organisation. Mettons de côté le «strike» du 11 septembre, les victimes du terrorisme islamique se compteront désormais en centaines chaque année. Le terrorisme islamique a franchi un palier. On ne redescendra plus en dessous de 200 morts et d’une dizaine d’attaques par an. Avec la montée en puissance de Daech, il y a dix fois plus d’attentats qu’à l’époque d’Al Qaeda et les victimes ne se comptent plus centaines mais par milliers. En 2015, une cinquantaine d’attentats tueront plus de 1500 personnes. En 2016, une centaine d’actes terroristes feront près de 2000 victimes. L’année 2017 n’est pas terminée et la barre des 115 attentats est déjà franchie avec près de 1800 morts. Comme dans le cas d’Al Qaeda, tous ces attentats n’ont pas été perpétrés par Daech, ni même directement inspirés par le Califat mais il y a bel et bien un effet Daech. Aussi, si le futur du djihad ressemble à son passé, on peut raisonnablement anticiper une montée en puissance des attaques jusqu’à l’écrasement complet de Daech. À ce moment-là, on va probablement observer une phase de stabilisation. On peut aussi facilement concevoir que le phénomène cliquet que l’on a observé avec Al Qaeda s’appliquera à l’après Daech, on ne reviendra pas en dessous d’un seuil que l’on peut estimer à une centaine d’attaques par an et à plus d’un millier de morts par an en moyenne. Dès lors qu’une nouvelle organisation surmédiatisée apparaîtra et que de nouveaux leaders feront surface, ce qui peut prendre plusieurs années, on risque de franchir un nouveau pallier et de passer à des milliers d’attentats et à des dizaines ou à des centaines de milliers de victimes.

Cette guerre est-elle sans fin?

Non. Mais pour se propager, le djihadisme a besoin d’une idéologie qui légitime la terreur mais aussi d’un terreau local favorisant le recrutement et de conflits pour les mobiliser. L’idéologie joue le rôle du carburant. Le terreau local fournit le comburant. La zone de guerre offre l’étincelle. La présence d’une structure et de chefs charismatiques est également importante pour diffuser la guerre sainte. Or, l’idéologie s’est diffusée à une trop grande échelle, les foyers de djihad se sont propagés dans de trop nombreux pays pour que l’on puisse circonscrire le mal avant plusieurs décennies.

Comment expliquer que les attentats nourrissent les attentats?

Il s’agit à l’évidence d’un phénomène mimétique. Les sadiques sont séduits, les masochistes aussi. Ceux qui sont déjà ralliés à la cause utilisent les attentats pour stigmatiser ces «mécréants» qui l’ont bien cherché ou qui sont si monstrueux qu’ils sont capables de fomenter des complots et de massacrer leurs populations pour discréditer le Prophète. Les conversions à l’Islam (dans toutes les mosquées de France, les certificats délivrés sont de plus en plus nombreux), notamment de jeunes se multiplient, les pratiques se durcissent (un Islam de plus en plus rigoriste a le vent en poupe), tout indique que nous assistons à une propagation rapide de la sous-culture islamiste.

Le formidable effet de souffle médiatique et psychologique planétaire des attentats exerce une séduction quasiment irrésistible sur certains esprits fragiles. C’est le syndrome Andy Warhol: disposer de son quart d’heure de notoriété globale. Les ressorts du succès de la téléréalité comme spectacle et comme symbole de réussite sociale ne sont pas sans lien avec les motivations des djihadistes. D’un côté, de jeunes ignares recherchent une notoriété facile et de l’autre, ils rencontrent une inextinguible soif de voyeurisme. Les technologies (portable, réseau social crypté, go pro ; etc.) permettent à cette idéologie de se diffuser plus rapidement et à moindre coût. L’exhibitionniste qui ouvrait sa gabardine à la sortie de l’école le fait désormais sur YouTube. La postmodernité numérique ne rend pas l’être humain plus pervers mais elle lui permet d’exprimer sa perversité sur une plus grande échelle. L’islamisme sur Internet est plus superficiel mais aussi plus violent et ses adeptes plus prompts à passer à l’acte. L’idéologie s’est ainsi diffusée, simplifiée et durcie.

L’affaiblissement des États nations aggrave-t-il le risque de propagation du djihad?

Il est certain que localement, l’affaiblissement des États et la démonétisation de l’idée nationale offrent un oxygène indispensable au djihadisme. Chez les Kurdes, par exemple, l’islamisme dispose d’une faible audience car le sentiment national est très puissant. Sans même tenir compte des coups de boutoirs du djihadisme, la globalisation financière, marchande et technologique affaibli chaque jour les solidarités nationales et clive les sociétés entre bénéficiaires et victimes de la mondialisation. L’islamisme se développe ainsi comme une seconde mondialisation, concurrente de la première, la mondialisation californienne. La seconde se nourrit des effets pervers et des excès de la première et prend son contre-pied absolu. Rusticité contre confort. Appartenance communautaire contre épanouissement individuel. Transcendance contre immanence. Loi contre transgression. Fanatisme contre tolérance. Exaltation du genre contre indifférenciation sexuelle. Passé contre futur. Courage contre technologie. Vie contre mort. Sacrifice contre épanouissement. Religion belliqueuse contre économie pacifique. Tout oppose les deux drapeaux noirs (celui de Daech et celui d’Apple), tout sauf l’utopie d’un monde sans frontière.

La cause d’Allah est universaliste et les moudjahidines inscrivent leur lutte dans un combat planétaire. Mais cela n’implique pas que leur djihad soit sans lien avec leur terre d’origine. L’un des invariants du djihad est d’ailleurs que le combattant qui lutte dans une zone de conflit retourne toujours ses armes contre son pays d’origine. Cette identité à laquelle il entend échapper lui colle aux semelles et en se dressant contre elle, il révèle qu’il n’est pas aussi apatride qu’il le pense. Le terrorisme islamique est toujours enraciné. Le djihadisme algérien est l’héritier des maquis du FLN. L’islamisme du nord Mali est lié à la rébellion des Touaregs. Boko Aram puise ses racines dans la détestation de tribus musulmanes du Nord pour les tribus chrétiennes du Sud. Les Talibans afghans sont principalement pachtouns. Le djihad pakistanais se nourrit de la cause cachemirie. Même le terrorisme islamiste franco-français a partie liée avec la diffusion d’une sous culture racaille-banlieue et d’une mentalité d’autodénigrement national dans un contexte d’une immigration postcoloniale mal maîtrisée.

Le terrorisme islamique a-t-il besoin de zones de conflit?

Absolument. Le carburant de l’idéologie islamiste et le comburant des terreaux locaux de recrutement ne suffisent pas.