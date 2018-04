איגוד חכמי המערב בארץ ישראל

בעה”ו

« Qu’ils rendent grâce à l’Eternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes » (Ps 107, 8).

En l’honneur de Yom Ha’atsmaout, soixante-dixième anniversaire de l’Etat d’Israël, c’est une obligation sainte que de rétablir la vérité sur ses fondements, et de restaurer l’ancienne splendeur.

Que toute la maison d’Israël sache donc qu’il n’y eut jamais place à la moindre contestation à l’égard de Yom Ha’atsmaout, parmi nos maîtres, les sages d’Afrique du nord (‘Hakhmé ma’arav), et que leur opinion est à cet égard très claire.

En témoigne la réponse bien connue que fit notre maître le Rav Yossef Messas zatsal :

« Tu n’as pas à t’embrouiller l’esprit en cette matière. Tu es un Séfarade pieux ; fais donc ce que nous-mêmes faisons. Nous faisons de ce jour un jour de fête, en récitant le Hallel complet, en exprimant notre reconnaissance envers le Roi de gloire, béni soit-Il, en mangeant, en buvant et en nous réjouissant. Nous ne nous préoccupons nullement des usages des autres. »

Tel était effectivement l’usage de notre maître, le Rav Chalom Messas zatsal et des membres de son beth-din, et tel était l’usage de nos rabbins, les sages du Maghreb, en toutes leurs communautés, depuis la fondation de l’Etat d’Israël et jusqu’à nos jours, que de réciter le Hallel complet, assorti de sa bénédiction.

Par conséquent, nous, rabbins originaires d’Afrique du nord, continuateurs de la voie de nos maîtres, faisons connaître publiquement la position des hautes autorités rabbiniques du Maghreb, pour tout ce qui touche à ce grand jour.

« Que nos yeux voient, que notre cœur se réjouisse, qu’exulte notre esprit en ton secours, ô notre Roi, quand il sera annoncé à Sion : “Ton Dieu règne.” »

Puissions-nous mériter de voir la venue de notre juste Machia’h et la pleine Délivrance, amen. Et nous signons ici :

Rav Elyahou Zini, directeur spirituel de la yéchiva Or Viyechoua, Haïfa.

Rav Chelomo Benhamou, rabbin de Kiryat Gat.

Rav Moché Elharar, rabbin de Shlomi.

Rav Yossef Elnekavé (Enkaoua), rabbin régional de l’ancien Goush Katif. Rav Haïm Amsellem, rabbin de la communauté Chiré David, Jérusalem. Rav Ouri Cherki, rabbin de la communauté Beit Yehouda, Jérusalem.

Rav Yitsh’aq Chouraqui, directeur du beit-hamidrach rabbinique Cha’aré Ouziel, Jérusalem.

Rav David R. C. Zenou, rabbin du mochav Shalva.

Rav Daniel Bouskila, directeur du Centre éducatif séfarade de Jérusalem. Rav Chimon Bitton, directeur du beit-hamidrach Darké Elyahou, Beit Shean. Rav Aaron Tolédano, rabbin de la communauté Or ‘Haviv, Efrat.

Rav Raphaël Mamane, rabbin de la communauté Yad Rama, Jérusalem.

Rav Kfir Dadoun, rabbin de la communauté Yisma’h Moché, Mevasseret Tsion.

Rav Raphaël Delouya, rabbin de la communauté Ohel Yits’haq, Har Brakha.

Rav Yossef Benhamou, rabbin de la communauté Chévet A’him, Petah Tikva. Rav Moché Suissa, auteur de la série d’ouvrages ‘Atéret Avot et Cha’aré Halakha. Rav Hiya Benhamou, rabbin de la communauté Beit ha-Rambam, Modiin.

Rav Chaoul Azriel, Rehovot.

Rav Elad Portal, Ashkelon.

Rav Ouri Danino, rabbin de la communauté Ohel Ye’hiel, Mevasseret Tsion.