Non cachère, « Nutella » est soupçonné d’être cancérigène ! Par Bely

Produit non cachère au grand dam d’une partie de la population religieuse, cette célèbre pâte à tartiner est soupçonnée, (certains médias parlent d’accusation) d’être cancérigène !

Et pourtant, combien grand fut le mérite de tous ces petits religieux de n’y avoir jamais gouté… Car enfin ce n’est pas faute d’avoir vu s’en délecter tant de petits copains et petites copines dont les parents, plus libéraux, les avaient laissé se gaver !

Ce n’est pas faute de les avoir regardées, ces deux tranches de pain bien frais débordantes à plaisir de cette fameuse reine des crèmes chocolatées, maculant tant de lèvres gourmandes… Jamais les leurs !

Ce n’est pas faute de les avoir vu se lécher les dix doigts et le pouce de cette pâte moelleuse à souhait … La meilleure, leur avaient certifié entre deux bouchées ces « fins connaisseurs » ravis de faire des envieux !

N’empêche l’actualité oblige à rapporter ce que l’agence Reuters, reprise par tous les médias, publie ce matin : « Ferrero défend son produit star Nutella, accusé d’être cancérigène ».

Et de développer qu’ « Une étude de l’Agence européenne de sécurité alimentaire sonne l’alarme sur l’huile de palme, composant majeur mais potentiellement cancérigène de la célèbre pâte à tartiner Nutella ».

Et d’en rajouter une couche (!) à savoir que l’Agence Européenne de la Sécurité Alimentaire (EFSA) a inscrit en mai dernier le Nutella dans sa liste de produits alimentaires potentiellement cancérigènes. »

Et d’ajouter qu’ « Il ne s’agit pas de la pâte à tartiner en elle-même mais d’un de ses ingrédients principaux déjà sous le feu de nombreuses critiques: l’huile de palme » …

Avant que de conclure : Pour défendre son produit star, qui représente un cinquième de ses ventes, le groupe italien Ferrero a réagi cette semaine aux accusations de l’EFSA en lançant une campagne de communication à travers l’Italie, un spot publicitaire qui dénonce une «campagne injuste de dénigrement de l’huile de palme».

« L’huile de palme utilisée par Ferrero est sûre parce qu’elle vient de fruits fraîchement pressés et est traitée à des températures contrôlées », clame la publicité, filmée à l’usine de la société dans la ville d’Alba. Selon l’EFSA, les éléments cancérigènes apparaissent dès lors que l’huile de palme est chauffée à 200 degrés, chose que Ferrero se défend de faire.

Alors cancérigène ou pas, ce boycott, bonne nouvelle ? Sans aller jusque-là, dans le doute, certains religieux regretteront moins de n’avoir jamais eu droit de se régaler de cette fameuse crème Nutella parce que non cachère ! Et leurs parents, ravis pourront y trouver un argument supplémentaire pour montrer à leur progéniture combien est grande la sagesse des ravs !

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/01/14/20005-20170114ARTFIG00019-ferrero-defend-son-produit-star-nutella-accuse-d-etre-cancerigene.php