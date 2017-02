Nomination des juges: Itamar Ben Gvir félicite Ayelet Shaked

Une fois n’est pas coutume, l’avocat et militant de droite Itamar Ben Gvir a réagi positivement à la nomination des quatre nouveaux juges à la Cour suprême. Il a félicité la ministre de la Justice Ayelet Shaked, précisant que « c’est plus par les juges qui n’ont pas été retenus que pour ceux qui ont été nommés ». Il s’est réjoui de l’entrée à la Cour suprême de juges de sensibilité juive et sioniste à la Cour suprême maisil a surtout exprimé sa satisfaction de « l’élimination » de certains juges tels que Ruth Ronen, du tribunal de district de Tel-Aviv, dont le mari est membre du New Israel Fund.

Itamar Ben Gvir estime cependant qu’il est trop tôt pour décréter une « victoire historique », et souhaite que la ministre de la Justice augmente le nombre de juges à la Cour afin d’améliorer encore davantage la représentativité.

Il a conclu par des compliments à l’attention de la ministre: « Il n’y a pas de doute qu’Ayelet Shaked a agi de manière méthodique, déterminée et efficace et qu’elle est une ministre douée. Elle s’est entourée de conseillers et d’assistants intelligents… »

Photo Miriam Alster / Flash 90