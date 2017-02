Nomination de juges: la réforme de la Cour suprême est en marche

La Cour suprême est devenue l’un des sujets les plus épineux dans l’affrontement entre la gauche et la droite en Israël. Les premiers se sont autoproclamés défenseurs acharnés de cette importante institution, et montent aux barricades dès que ses décisions sont critiquées (sauf lorsqu’elles ne vont pas dans le sens de leur idéologie). Les seconds accusent la Cour d’être trop activiste et d’être devenue l’instrument politique d’une élite qui n’accepte pas le verdict des urnes et veut détourner la démocratie. Ils appellent depuis longtemps à une réforme dans le processus de nomination des juges afin d’améliorer la représentativité de la Cour par rapport à la population du pays.

Tous les sondages d’opinion indiquent que la confiance de la population dans la Cour suprême a été sérieusement écornée suite à des décisions incompréhensibles ainsi qu’aux empiètements du système judiciaire sur l’activité du parlement et du gouvernement issus du suffrage populaire.

C’est la lente mais profonde réforme que s’est donnée pour objectif la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, non sans mal, car cette corporation n’aime pas trop que l’on vienne troubler ses habitudes.

Après de rudes débats, la commission de nomination des juges est arrivée à un compromis et a approuvé mercredi la nomination de quatre nouveaux juges à la Cour suprême qui viendront remplacer celles et ceux qui partent à la retraite: la présidente Myriam Naor, Salim Jubran, Elyakim Rubinstein et Tzvi Silberthal.

Les quatre nouveaux juges sont: le Dr. David Mintz, Yaël Vilner, Yossef Elron et George Kara.

Visiblement satisfaite, la ministre de la Justice, présidente de droit des cette commission, a déclaré « une journée historique » expliquant que les quatre nouveaux magistrats reflètent désormais mieux la mosaïque de la population ainsi que les différentes écoles sur le rôle de la Cour suprême.

La présidente de la Cour suprême n’a pas porté de jugement de valeur, se contentant d’adresser la bienvenue aux nouveaux magistrats et remerciant les membres de la commission de nomination.

Le ministre de l’Education Naftali Benett a lui par contre chaleureusement félicité la ministre: « Bravo à Ayelet Shaked qui a réussi à faire ce qui paraissait impossible et a mené une réelle révolution dans la commission de nomination des juges, notamment en introduisant des juges conservateurs! Mabrouk Ayelet! »

D’autres ministres ou députés ont également réagi. Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan (Likoud) a félicité Ayelet Shaked et les membres de la commission qui ont contribué à améliorer le pluralisme à la Cour suprême ».

Le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel (Habayit Hayehoudi) s’est réjoui du fait que pour la première fois, la Cour suprême reflètera mieux la société israélienne ce qui aura pour conséquence une remontée de la confiance de la population en cette institution.

Par contre, Zehava Gal-On, présidente de Meretz, se trouve soudain de l’autre côté de la barrière. Sans sourciller, elle a déclaré: « Ayelet Shaked a préféré ses intérêts politiques au détriment du nécessaire équilibre entre les genres. Sur quatre juges, seule une femme a été nommée ».

L’Ordre des avocats s’est félicité du choix de la commission: « Ce dont des nominations excellentes qui ne pourront que renforcer la Cour suprême… ».

Enfin, Nahi Eyal, directeur-général du Forum juridique pour Erets Israël a salué « une immense victoire de la ministre de la Justice et des tenants d’une politique plus conservatrice de la Cour suprême… »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90