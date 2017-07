Nombreuses réactions au verdict Azaria

Les réactions sont très nombreses après le rejet de l’appel dans l’affaire El-Or Azaria et la confirmation de la peine de dix-huit mois de prison ferme pour avoir achevé un terroriste à Hevron.

A la sortie de la Cour d’appel militaire, Charly Azaria, le père d’El-Or a déclaré: « Je remercie le peuple intelligent qui a toujours manifesté son soutien à El-Or, qui représente 90% de la population du pays et considère qu’il est innocent. Les protocoles parlent d’eux-mêmes ».

Yoram Sheftel, l’avocat d’El-Or a accusé l’équipe prédécente d’avocats d’être grandement responsable de cette situation et a indiqué que selon les faits, les juges auraient dû acquitter El-Or Azaria. Il a demandé une suspension de l’application de la peine afin de pouvoir déposer un appel devant la Cour suprême. Il a cependant indiqué que si le ministre de la Défense et le chef d’Etat-major montraient de manière officielle une bonne volonté en vue d’une grâce, il pourrait changer sa décision.

Oshrat Azaria, la mère d’El-Or, qui s’était emportée dans la salle d’audience et s’était même sentie mal, a déclaré: « Aujourd’hui, les terroristes se moquent de nous ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a indiqué que sa position n’a pas changé et qu’il est en faveur d’une grâce pour El-Or Azaria. « Lorsque cette demande sera faite, j’exprimerai ma recommandation aux autorités compétentes ».

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman s’est adressé à la famille Azaria, lui demandant de ne pas poursuivre la procédure et de renoncer à aller devant la Cour suprême. Il lui conseille de demander au chef d’Etat-major dans le but de voir réduire la peine d’El-Or. « Je suis persuadé que Gadi Eizencot prendra en considération les circonstances particulières de cette affaire notamment par le fait qu’El-Or a été un soldat exemplaire », a rajouté le ministre.

Le chef d’Etat-major Gadi Eizencot, a annoncé qu’il « considérera avec sérieux toute demande de réduction de peine en prenant en compte à la fois les valeurs et principes de Tsahal ainsi que les états de service d’El-Or Azaria ».

Le ministre de l’Education Naftali Benett a été l’un des premiers à réagir dès l’annonce du verdict: « Il s’agit d’un verdict dur mais qu’il faut respecter. Maintenant, après un an et demi de secousses, il est temps de grâcier El-Or. Il doit rentrer à la maison pour le bien de nos soldats que si trouvent au front et afin d’empêcher la perte de notre dissuasion face au terrorisme ». Le ministre a également appelé la population à ne pas s’en prendre à Tsahal, à son chef d’Etat-major et à ses officiers.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev considère qu’El-Or Azaria aurait dû rentrer à la maison depuis longtemps. Elle appelle Tsahal à montrer son soutien nécessaire à El-Or en le grâciant.

Le ministre Tsahi Hanegbi demande lui-aussi la grâce pour El-Or Azaria « pour le bien de la société israélienne » et recommande de ne pas aller jusqu’à la Cour suprême.

La députée Nava Boker (Likoud) a noté que Tsahal est l’armée la plus morale du monde envers ses ennemis mais pas envers ses propres soldats! Elle considère que le rejet de l’appel et la confirmation de la peine sont une « injustice flagrante ». Pour avoir été présente dans la salle d’audience, la députée a témoigné de la détresse morale dans laquelle se trouve la famille Azaria face à cet acharnement contre El-Or.

Le député Oren Hazan (Likoud), qui a été aux côtés d’El-Or et de sa famille depuis le début de l’affaire, a voulu rappeler l’absurdité de la situation dans laquelle un soldat exemplaire qui a achevé un terroriste qui venait verser du sang juif et qui s’est soudain retrouvé dans la situation d’un vulgaire criminel. Il a rajoiuté: « Ce n’est pas ainsi que se comporte un Etat qui aspire à la vie. En ce jour triste, j’ai simplement honte. Le gouvernement israélien ne peut pas laisser El-Or Azaria derrière les barreaux à cause d’un film tourné par une organisation gauchiste et traîtresse ».

Shouli Moualem (Habayit Hayehoudi) a déclaré que « son coeur était avec la famille Azaria en cette journée difficile ». Elle s’est jointe à toutes celles et ceux qui appellent à une grâce et à la suppression de l’acte d’accusation pénal.

Le président de la coalition David Bittan (Likoud) a précisé que ce procès n’aurait pas dû avoir lieu et qu’El-Or Azaria aurait dû être grâcié dès le début. « Nous n’avons pas besoin d’une procédure d’un an et demi pour savoir que Tsahal est l’armée la plus morale du monde ».

Dans l’opposition c’est un autre son de cloche. Ofer Shelah (Yesh Atid), considère que les demandes de grâce « constituent une nouvelle étape dans la pollution de cette procédure judiciaire ».

Tsipi Livni (Camp Sioniste) a appelé à « respecter le verdict, Tsahal et ses valeurs ». Elle a également appelé les politiciens (de droite) à ne pas interférer dans le processus judiciaire en donnant des conseils au chef d’Etat-major ou à la famille Azaria ».

Erel Margalit (Camp Sioniste), toujours aussi virulent, estime que le tribunal militaire aurait dû aggraver la sanction d’El-Or Azaria et qualifie de « honteux » les appels à la grâce provenant de la droite. Zehava Gal-On (Meretz) s’est félicitée du rejet de l’appel et y voit « un message clair que Tsahal ne doit pas se comporter comme une milice »! Sa collègue de parti Tamar Sandberg a qualifié les appels à la grâce à « la poursuite de la campagne indigne du ministre de la Défense et de Miri Regev en faveur de leur ‘héros national' ».

Mais la réaction la plus surréaliste provient de la famille d’Abd El-Fatah A-Sharif, le terroriste de Hevron éliminé par El-Or Azaria: « Le rejet de l’appel ne change rien puisque nous n’avions aucune confiance en la justice militaire depuis le premier verdict. Celui qui commet un homicide doit écoper d’une peine à perpétuité. Dix-huit mois, c’est une blague. Il aurait fallu au moins dix ans de prison. Mais même une peine de prison à vie ne nous aurait pas rendu Abd El-Fatah »…

