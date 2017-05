Un nombre record de touristes, qui ont visité Israël, enregistré en avril 2017

Il s’agit du nombre le plus élevé depuis la création de l’État en 1948

Le ministère israélien du Tourisme a annoncé mardi que 349.000 touristes ont visité Israël au mois d’avril, soit le nombre le plus élevé depuis la création de l’État en 1948.

Le nombre représente également une augmentation de 40 pour cent par rapport à 2015. Depuis janvier 2017, l’État d’Israël a fait grâce au tourisme un chiffre d’affaires record de 6 milliards de shekels (environ 1.5 milliards d’euros)

Le ministre israélien du Tourisme, Yariv Levin, a salué la prouesse et a déclaré que les progrès étaient à attribuer au changement de politique du ministère et à « un effort calculé » visant à accroître le tourisme en Israël.

Yariv Levin

AFP

« Quand il y a une politique claire, nous voyons des résultats. Chaque mois, nous pouvons constater des statistiques exceptionnelles, qui illustrent les progrès que nous menons dans l’industrie du tourisme et sa contribution formidable à l’économie et à la main-d’œuvre israélienne », a déclaré le ministre.

« Cette étape importante et passionnante fait partie d’une tendance positive qui a eu lieu au cours de la moitié de l’année dernière. J’espère et je crois que, avec un travail acharné, nous continuerons à profiter des avantages de cet investissement », a ajouté M. Levin.

Le ministère a également annoncé que « 40.000 entrées touristiques ont été enregistrées aux frontières, dont 34.000 entre Israël et la Jordanie et environ 6.000 entre Israël et l’Egypte ».

Ces chiffres représentent une augmentation de 56 pour cent par rapport à avril 2016 et de 22 pour cent par rapport à avril 2015. Il y a eu environ 24.000 visiteurs par jour en avril 2017, soit une augmentation de 27% par rapport à avril 2016 et de 13% par rapport à avril 2015.

De janvier à avril 2017, « 1.09 million d’entrées touristiques ont été enregistrées, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période en 2016 (850.000) et 22% de plus qu’en 2015 », a annoncé le ministère dans un communiqué de presse.

Source www.i24news.tv