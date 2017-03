Noam Solberg: augmenter l’utilisation du droit hébraïque

Un colloque sur le thème de la Loi orale s’est tenu à l’Institut Orot dans le campus de Rehovot. Cette année, le thème principal fut l’enseignement de Maïmonide comme codificateur et l’utilisation de ses préceptes dans le droit positif israélien.

L’un des principaux intervenants fut Noam Solberg, juge à la Cour suprême. Il a appelé à une utilisation plus fréquente du droit hébraïque dans la jurisprudence israélienne. Il a précisé que cette utilisation ne se fasse pas dans un esprit de concurrence mais dans un esprit d’enrichissement mutuel face à des situations concrètes.

A ce colloque étaient présents des centaines d’étudiants en yeshiva, des rabbanim, enseignants, juristes ou simplement des amoureux de l’étude de la Torah, parmi eux le Professeur Israël Auman, prix Nobel d’Economie.

Le rav Itshak Shilat, directeur de la yeshiva de Maale Adoumim a parlé de la conception du Rambam qui a voulu diffuser la Torah au plus grand nombre et non a un public initié réduit.

Parmi les autres intervenants, le rav Arié Stern, grand rabbin de Jérusalem, qui a traité les principes directeurs de la codification de Maïmonide, le rav Yaakov Ariel, qui a présenté la mitsva d’habiter en Israël selon l’enseignement du Rambam, le Prof. Youval Sinaï, directeur de l’Institut Orot qui a présenté les lois des préjudices selon Rambam dans une perspective actuelle ou encore le rav Avihaï Katzin qui a abordé une question très actuelle: l’opposition de Maïmonide au financement public de ceux qui étudient la Torah sans travailler.

Photo Miriam Alster / Flash 90