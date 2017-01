Nir Barkat souhaite la « bienvenue » à Donald Trump

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a lancé une campagne nationale de soutien et de bienvenue au nouveau président américian Donald Trump. Il appelle la population israélienne à signer une pétition sur Internet remerciant Donald Trump pour sa promesse de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem. Le maire de Jérusalem se rendra lui-même à Washington pour remettre le document imprimé à des hauts-reponsables de la future administration.

L’initiative du maire de la capitale israélienne est également destinée à contrecarrer les efforts gigantesques déployés par l’Autorité Palestinienne pour dissuader Donald Trump de mettre sa promesse à exécution.

Dans un message filmé, Nir Barkat a des mots très durs pour Barack Obama: « Après huit années difficiles, lors desquelles Barack Obama a fait pression pour stopper la construction à Jérusalem, a capitulé devant l’Iran et l’Islam radical et a permis un vote anti-israélien à l’ONU, un sincère et réel ami d’Israël arrive à la Maison-Blanche. Accueillons-le ensemble et disons lui ‘Baroukh Haba l’ami!’ Remercions-le et soutenons-le pour son intention de transférer l’ambassade (…) Il s’agira d’un message clair pour le monde entier: Jérusalem est la capitale indivisible du peuple d’Israël… »

Dans une interview à Israël Hayom, le futur président américain a évoqué cette question: « Je n’ai pas oublié ma promesse de transférer l’ambassade. Je ne suis pas homme à trahir mes promesses ». Il a également exprimé son « impatience » de commencer à travailler avec Israël.

Photo Hadas Parush / Flash 90