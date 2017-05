Nir Barkat répond à Recep Erdogan

Après les propos anti-israéliens émis par le président turc, notamment concernant Jérusalem, le maire de la capitale israélienne n’a pas tardé à réagir. Nir Barkat s’est d’abord dit « surpris » que le président d’un Etat qui a conquis et occupé Jérusalem durant quatre siècles se permette aujourd’hui de donner des leçons de morale à Israël. Puis Nir Barkat a rappelé que depuis la fin de l’occupation ottomane, Jérusalem sous souveraineté juive est redevenue une ville ouverte, libre et développée.

« Le peuple juif est intimement lié à Jérusalem depuis plus de 3.000 ans et elle restera notre capitale éternelle et indivisible », a rajouté le maire. Il a même invité le président turc à venir à Jérusalem lors des festivités du 50e anniversaire de sa réunification « pour qu’il se rende compte lui-même de la manière dont cette vills s’est développée depuis la fin de l’occupation ottomane »!

Par ailleurs, l’ambassadeur turc Kemal Okem a été convoqué par le directeur-général du ministère des Affaires étrangères Youval Rotem pour apporter des « éclaircissements » à propos des déclarations extrêmement virulentes faites par Recep Erdogan lors de la convention « Al-Aqsa » qui s’est tenue sur le sol turc.

