Nir Barkat : ‘il n’y a aucune limite à la cruauté des terroristes’

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a réagi à l’attentat en déclarant : « Malheureusement, il n’y a aucune limite à la cruauté des terroristes qui n’hésitent devant rien pour assassiner des Juifs et perturber la vie de la capitale d’Israël ». Il a ajouté : « Ceux qui incitent aux violences et embrasent la situation et ceux qui soutiennent le terrorisme doivent payer le prix fort. J’appelle les habitants de Jérusalem et du pays à faire preuve de vigilance et, malgré cette attaque, à continuer à mener leur vie normalement et à ne pas laisser le terrorisme prendre le dessus ».