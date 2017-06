Nikki Haley en visite en Israël (avec vidéos)

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley est arrivée en visite officielle en Israël. Elle a notamment été reçue par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce dernier l’a vivement remerciée pour son soutien inconditionnel à Israël dans les forums de l’ONU et pour son combat contre l’hypocrisie qui y règne concernant l’Etat juif. « En fait, vous soutenez l’ONU telle qu’elle devrait être selon ses principes fondateurs », lui a dit le Premier ministre.

Binyamin Netanyahou a également souligné que le président Donald Trump et elle-même avaient radicalement modifié le discours concernant le Proche-Orient et en particulier le conflit israélo-palestinien et que cela se voyait de manière concrète.

Nikki Haley a exprimé sa joie et son émotion d’être en Israël et a indiqué qu’elle ne faisait que dire la simple vérité lorsqu’elle s’exprime à l’ONU ou devant le Conseil des droits de l’homme: « Il faut dire ce qui est: l’ONU s’est comporté envers Israël comme le font de voyous. Mais nous constatons que les choses commencent à bouger car les pays membres constatent qu’ils ne pourront plus se comporter comme ils le faisaient avant du fait de notre politique ferme et sans concessions ». L’ambassadrice a révélé avoir parlé de cela avec des ambassadeurs de certains pays au Conseil des droits de l’homme à Genève, et qu’ils étaient gênés face à elle de leur attitude lors des votes concernant Israël.

A cette rencontre assistaient également l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman ainsi que la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely. Cette dernière lui a remis un cadeau sous la forme d’un pendentif portant une petite menora en or trouvée lors de fouilles effectuées à l’Ophel, au sud du Kotel. En lui remettant ce présent, Tsipi Hotovely a dit à l’ambassadrice: « Les tentatives de l’ONU qui tentent de nier le lien entre le peuple juif et Jérusalem en se pliant à la vile propagande palestinienne prendront fin car les Etats-Unis ont décidé de mener un changement radical dans l’attitude des Nations-Unies. Je vous offre ce pendentif avec cette menora en symbole du cinquantenaire de la réunification de Jérusalem, en signe de votre action louable ».

Nikki Haley a également été reçue par le président de l’Etat Reouven Rivlin, également dans une atmosphère très amicale. L’ambassadrice s’est dit « gênée » par tant de chaleur et de reconnaissance exprimées envers elle depuis son arrivée en Israël, soulignant que tout ce qu’elle fait à l’ONU n’est que de dire la simple vérité. Le président Rivlin lui a exprimé la reconnaissance de toute la population israélienne pour son engagement aux côtés d’Israël.

Vidéos:

Photo Amos Ben Gershom / GPO