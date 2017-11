Nikki Haley, plus pro-israélienne que jamais

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley, multiplie les déclarations et prises de position pro-israéliennes depuis sa prise de fonctions. Elle l’a une nouvelle fois prouvé de manière magistrale lors de son intevention devant la convention annuelle de l’organisation Israeli American Council, la plus grande organisation des citoyens israélo-américains aux Etats-Unis.

Nikki Haley a commencé par dresser l’éloge des excellentes relations qui règnent actuellement entre les Etats-Unis et Israël, et souligné que les deux pays sont à l’unisson sur de très nombreuses questions dont celle de l’Iran et de la politique menée par l’ONU envers Israël. Concernant les Nations-Unies, l’ambassadrice a rappelé le vote de la résolution anti-israélienne 2334 du Conseil de sécurité du mois de décembre dernier et le refus de veto américain décidé par Barak Obama à quelques heures de la fin de son mandat: « Il s’agit d’une trahison qui ne se reproduira pas tant que je serai en place », a-t-elle dit sous les ovations de la nombreuse assistance.

Sur la question des localités juives de Judée-Samarie, Nikki Haley a reconnu qu’il y a des divergences de vues entre Washington et Jérusalem mais sans s’apesantir sur le sujet et a rappelé qu’il s’agit d’un « désaccord entre amis ».

L’ambassadrice s’est dit optimisme sur les perspectives de changement dans les forums internationaux concernant l’attitude face à Israël même si ces changements prendront du temps. Concernant l’Iran, elle a noté le net virage emprunté par le président Donald Trump qui a remis l’accord de Vienne sur la table de négociations. Tout comme l’a fait le Premier ministre israélien, elle a appelé la communauté internationale à prendre conscience du danger iranien et de la tentative de déstabilisation régionale menée par Téhéran.

Le président de l’Etat d’Israël Reouven Rivlin ainsi que le Premier ministre Binyamin Netanyahou avaient fait parvenir un message enregistré à l’intention des participants à cette convention soulignant tous les deux l’importance, le travail et l’influence de l’IAC depuis sa création il y a dix ans. Parmi les personnalités israéliennes qui ont pris la parole lors de cette soirée on notait le ministre de l’Education Naftali Benett, la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon, les députées travailliste Meirav Michaeli (Camp Sioniste) et Meirav Ben-Ari (Koulanou), l’ambassadeur d’Israël Washington Ron Dermer, l’ancien ambassadeur d’Israël à l’ONU Ron Proshor, l’ancien conseiller et émissaire américain Denis Ross ou encore Dr. Dore Gold, ancien ambassadeur, conseiller de Binyamin Netanyahou et directeur du ministère des Affaires étrangères.

L’Israeli American Council a été fondé en 2007 à Los Angeles, d’abord sous l’appellation Israel Leadership Council pour organiser la communauté israélo-américaine qui représente environ 10% de la population juive américaine. ll travaille sur plusieurs axes: se connecter avec la prochaine génération de la communauté, avec son identité juive, la langue hébraïque, et l’Etat d’Israël, renforcer les relations entre la communauté américano-israélienne et la communauté juive américaine et faire connaître Israël à la population américaine (hasbara).

Vidéo:

Photo Twitter