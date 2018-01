Nikki Haley menace l’Autorité Palestinienne

Les Etats-Unis continuent à faire pression sur l’Autorité Palestinienne. L’ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley a adressé un ultimatum à Mahmoud Abbas suite à son refus récurrent de revenir à la table des négociations avec Israël. En cas de refus, les Etats-Unis réduiront de manière significative leur contribution à l’Unesco, qui est de l’ordre de 300 millions de dollars par an. Nikki Haley a averti que ce montant ne sera plus garanti si l’AP continue à prendre des initiatives unilatérales et refuser de dialoguer avec Israël.

Dans un langage diplomatique, l’ambassadrice a souligné que la décison récente de l’ONU contre les Etats-Unis, initiée et soutenue par l’AP « n’a pas contribué à améliorer les choses ».

Il y a une semaine et demi, Mahmoud Abbas, en visite à Paris, avait déclaré que les Etats-Unis ne pourraient plus dorénavant jouer de rôle dans les négociations. Le président Emmanuel Macron avait exprimé son identité de vues.

Photo Twitter