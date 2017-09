Nikki Haley: « L’Iran a plusieurs fois violé l’accord de Vienne! »

La crise qui oppose la Corée du Nord aux Etats-Unis ne doit pas cacher le danger iranien qui risque d’être de même ampleur d’ici quelques années.

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley a dénoncé la mauvaise foi iranienne et fait état de violations répétées de l’accord de Vienne imposé au forceps par Barack Obama. L’ambassadrice a laissé entendre que le président Donald Trump pourrait officiellement déclarer au mois d’octobre que l’Iran ne respecte pas les accords signés avec les grandes puissances et qu’il aurait sur quoi se baser. Le président américain doit s’exprimer devant le Congrès au mois d’octobre à propos de cet accord qu’il a combattu dès la première heure.

Nikki Haley n’a pas mâché ses mots: « L’Iran tient le monde entier en otage. Cet accord est très limité et vicié et il était destiné à échouer ». Elle a toutefois indiqué que les Etats-Unis ne se retireront pas forcément de l’accord et que la décision finale reste la prérogative exclusive du président américain.

Selon la loi américaine, le secrétaire d’Etat US doit prouver tous les trois mois au Congrès que l’Iran respecte les clauses de l’accord. Aux mois d’avril et juin, la réponse avait été positive mais rien n’est sûr pour le mois d’octobre.

Le cas de la Corée du Nord est là pour démontrer que les régimes totalitaires et fanatiques savent comment tromper le monde de manière sournoise.

