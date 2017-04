Nikki Haley devant le CJM : ‘une ère nouvelle pour Israël à l’Onu’

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Nikki Haley a pris la parole, ce mardi, lors de l’assemblée plénière du Congrès juif mondial à New York. Dans son allocution, elle a déclaré que ‘c’était une ère nouvelle pour Israël aux Nations unies’.

Elle a ajouté : « Les Etats-Unis ne resteront plus silencieux lorsqu’Israël sera injustement attaqué’. Et d’affirmer par la suite : « Nous n’avons pas de meilleur ami qu’Israël au Moyen-Orient ».

Haley a précisé : « La partialité anti-israélienne qui existe depuis si longtemps à l’ONU est de la même trempe que le mouvement BDS et la montée globale de l’antisémitisme. Ils cherchent tous à délégitimer Israël ».

Elle a ensuite affirmé : « Tant que je serai la représentante des USA à l’Onu, je défendrai les droits de l’Homme et la Vérité et cela signifie que je soutiendrai Israël ». Elle a déclaré par ailleurs que ‘l’Onu devait mettre fin à son attitude hypocrite aux dépens d’Israël et reconnaître que la véritable source d’instabilité au Moyen-Orient était l’Iran’.

Rappelons dans ce contexte que le nouveau secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, qui s’est lui aussi exprimé devant le Congrès juif mondial, a cherché à rassurer l’assistance en déclarant qu’il s’opposerait à toute manifestation de partialité contre Israël au sein de l’organisation internationale.