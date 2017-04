Nikki Haley dénonce les agissements du Hezbollah et de l’Iran

Dans le cadre de la réunion mensuel du Conseil de Sécurité de l’Onu sur la situation au Proche-Orient, l’ambassadrice des Etats-Unis Nikki Haley a tenu à souligner dans son discours, que le Conseil ‘avait ignoré ces dernières années les menaces qui ne faisaient que croître dans la région’ et s’était concentré sur Israël.

Elle a ensuite suggéré de parler de l’Iran et du Hezbollah ‘qui coopèrent pour mettre en danger la stabilité du Proche-Orient’ par de multiples actions. Elle les a accusés de ‘soutenir la brutalité de Bachar el Assad, de combattre avec ses forces armées, de continuer de tuer des milliers de civils et de provoquer la souffrance de millions de réfugiés’.

Nikki Haley a affirmé que ‘le Conseil de Sécurité n’accordait que peu d’attention à ces menaces mais que les USA ne les ignoreraient pas’. « Au Liban, le Hezbollah, qui est une organisation terroriste, utilise les villages pour protéger des dizaines de milliers de roquettes illégales », a-t-elle rappelé.

Et de poursuivre : « En Syrie, le Hezbollah possède des territoires. Sous les ordres de l’Iran, les milices du Hezbollah combattent aux côtés des soldats syriens et massacrent la population syrienne. Parfois même, ce sont les hommes du Hezbollah qui donnent des directives aux soldats d’Assad ». Et de conclure par cette affirmation : « Le Hezbollah a aidé Assad à affamer et à détruire Alep’.