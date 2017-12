Nikki Haley: « Nous avons des preuves de violations de résolution de l’ONU par l’Iran »

Lors d’une séance consacrée à l’Iran, l’ambassadrice américaine a exposé devant les pays membres des preuves de violations évidentes des résolutions de l’ONU par l’Iran. Elle a notamment accusé l’Iran de fournir des armes aux rebelles ‘houthis au Yémen, dont des missiles qui ont déjà été tirés en direction de l’Arabie saoudite. Des débris de missiles de fabrication iranienne ont été retrouvés près de l’aéroport de Riyad.

L’ambassadrice américaine a indiqué que les Etats-Unis détiennent de nombreuses preuves de violations de la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui interdit entre autres à l’Iran de fournir des armes à des forces ou organisations qui combattent au Moyen-Orient.

« Il est indéniable que l’attitude du régime iranien devient de plus en plus grave avec le temps », a indiqué Nikki Haley. Elle a annoncé que les Etats-Unis allaient former une coalition internationale contre l’Iran « qui attise le feu au Moyen-Orient ». Cette coalition prendra des mesures politiques et diplomatiques contre le régime des mollahs.

Photo Twitter