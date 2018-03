NGO Monitor dénonce un rapport mensonger de B’Tselem

Le site NGO Monitor dénonce avec sévérité le dernier rapport établi par l’ONG pro-palestinienne B’Tselem. Ce rapport accuse Tsahal de “brutalités envers les enfants ‘palestiniens'” et de “violations du droit international”. NGO Monitor a examiné de près les allégations de B’Tselem et a découvert – sans grande surprise – que le rapport est basé sur des informations mensongères transmises par des organisations terroristes ainsi que sur des accusations anciennes et recyclées qui s’étaient révélées fausses.

Le rapport de B’Tselem est financé par l’Unicef, institution de l’ONU pour la protection de l’Enfance, qui reste étrangement muette depuis bientôt sept ans face au massacre de dizaines de milliers d’enfants en Syrie. L’Unicef avait déjà comparé par le passé les soldats de Tsahal aux terroristes de Daech et cherche par tous les moyens à faire inclure l’armée israélienne dans la liste noire des organisations terroristes! Cette organisation internationale utilise systématiquement les rapports mensongers qui sont établis par des ONG israéliennes telles que B’Tselem ou Shovrim Shetika, pour ne citer qu’elles.

Pour lui donner l’effet escompté, ce dernier rapport a été présenté par B’Tselem devant des diplomates et journalistes étrangers. “C’est un rapport destiné à satisfaire ceux qui financent B’Tselem” estime le chercheur Itaï Reuveni de NGO Monitor. Il dénonce notamment la décontextualisation des faits reprochés à Tsahal ainsi que l’absence totale de solution proposée face à des jeunes qui se livrent au terrorisme. “Que propose le rapport de B’Tselem dans une situation où un jeune adolescent se présente avec une arme? L’arrêter? Le convoquer par courrier?”.

On sait par exemple que dans le nombre élevé “d’enfants” tués lors de l’Opération Tsouk Eitan, selon les chiffres fournis par le Hamas, la majorité étaient des adolescents ou des jeunes adultes qui participaient aux combats contre Tsahal, ce qui n’a pas empêché l’organisation terroriste de les considérer comme des “enfants”, tout comme la communauté internationale. Sur ce point, le ministre Yoav Galant a récemment dénoncé l’immense hypocrisie de certains pays occidentaux qui à la fois dénonçaient publiquement le nombre de victimes civiles lors des opérations antiterroristes de Tsahal et en même temps envoyaient des experts en Israël pour apprendre comment réduire au maximum les pertes civiles lors de combats en zones urbaines contre les terroristes! Les chiffres indiquent pourtant que le rapport entre pertes militaires et civiles dans les opérations menées par Tsahal est l’un des plus faibles au monde.

Toujours dans ce rapport, Itaï Reuveni note le fait que B’Tselem se base sur les allégations de l’Union palestinienne pour les droits de l’homme, dont les dirigeants sont liés de près et ouvertement à l’organisation terroriste du FPLP. Or, le FPLP est sur la liste des organisations terroristes établie par les Etats-Unis ainsi que l’Union européenne, ce qui n’empêche B’Tselem ni l’Unicef d’accorder crédit à ce qu’elle dit.

L’Unicef, B’Tselem et toutes les autres organisations qui agissent sur ces questions refusent sciemment de tenir compte de l’extrême complexité des situations, notamment celle d’organisations terroristes qui choisissent de se cacher parmi leurs propres populations et de s’en servir comme boucliers humains.

Itaï Reuveni conclut: “Les organisations de type B’Tselem sont complètement déconnectées des réalités. Elles ne se concertent pas avec Tsahal pour connaître la vérité et elles passent leur temps à établir des rapports mensongers ou à donner des conférences, en Israël et à l’étranger, dans lesquelles elles salissent l’armée israélienne”. Il estime que ces rapports influent dans une grande mesure auprès des élites internationales ainsi que des preneurs de décisions.

Photo Facebook