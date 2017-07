Pour le New York Times, Marwan Barghouti est un « combattant de la liberté »

Le quotidien le plus célèbre des Etats-Unis, celui qui « fait référence » en la matière et fut le porte-voix de Barack Obama, est aujourd’hui le triste visage de ce que la gauche qui se dit « progressiste » et « libérale » est devenue: le porte-parole d’une morale inversée et de valeurs universelles dévoyées.

La rédaction a publié une interview-portrait de Fadwa Barghouti, l’épouse de Marwan Barghouti qui purge une peine de prison à vie en Israël pour sa responsabilité dans la mort de dizaines d’Israéliens. Le titre choisi pour cet article était: « Fadwa Barghouti, la voix calme du combattant de la liberté Marwan Barghouti ».

On imagine aisément la réaction (justifiée!) aux Etats-Unis si un quotidien israélien avait qualifié Oussama Ben-Laden du même compliment!

Le New York Times est en fait récidiviste en la matière. Au mois d’avril, le quotidien avait publié un article sur l’archi-terroriste du Fatah au moment où il avait lancé la grève de la faim générale des terroristes détenus en Israël, et l’avait présenté comme « leader et parlementaire palestinien ». A la suite des nombreuses réactions, la direction du journal avait fait publier un rectificatif indiquant que la rédaction avait « omis » de mentionner que ce haut-responsable du Fatah avait aussi été condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité pour sa responsabilité dans des attentats terroristes meurtriers. Petit détail…

Deux fois de suite pour le même individu, ce n’est plus un hasard ni une simple omission.

Photo Illustration