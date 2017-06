New York : plainte pour ‘discrimination religieuse’ d’une femme juive orthodoxe

Une femme juive orthodoxe américaine de 26 ans, exerçant une profession paramédicale, a décidé d’intenter une action en justice contre un hôpital presbytérien de Manhattan, New York, qui l’aurait licenciée ‘parce qu’elle portait une jupe pendant son travail’.

Elle a précisé que sa religion lui interdisait de porter un pantalon et que le code vestimentaire imposé par l’établissement était selon elle ‘discriminatoire’, étant donné qu’il allait à l’encontre de ses principes religieux.

La jeune femme, qui a déposé une plainte à la Cour suprême de Brooklyn, a précisé que lorsqu’elle avait été engagée en novembre 2015, aucune exigence vestimentaire ne figurait dans le contrat d’embauche. Ce n’est que plus tard que ces exigences sont apparues.

Elle a précisé que dans ses emplois précédents, le port de la jupe n’avait jamais été un problème. Les représentants de la ville et de l’hôpital n’auraient pas encore réagi à la plainte. La jeune femme réclamerait 25 000 dollars de dommages et intérêts pour ‘discrimination religieuse’ et demande de pouvoir reprendre son poste.

Claire Dana-Picard

Source: Chiourim.com