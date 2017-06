New York: parade traditionnelle de solidarité avec Israël

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé sur la 5e avenue de Manhattan, à New York, en début de semaine, au son d’une dizaine d’orchestres, pour exprimer leur soutien à Israël.

La 5e Avenue était remplie de monde. Comme toujours, de nombreuses organisations pro-israéliennes, juives et non-juives, étaient représentées. Cette parade, qui est devenue une véritable tradition, a eu lieu cette année pour la 53e fois. Elle a été lancée en 1964 à l’initiative de l’organisation JCRC de New York, de la Fédération juive de New York (UJA) et du Consulat général d’Israël.

A la tête du cortège, marchant sous la bannière portant l’inscription ‘Celebrate Israel all together’, on pouvait voir notamment le maire de Jérusalem Nir Barkat en compagnie du ministre des Affaires stratégiques et de la diplomatie publique Guilad Erdan (Likoud), de neuf députés de la Knesset et du président du Parlement israélien Youli Edelstein.

L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies Danny Danon était lui aussi au premier rang de cette marche de solidarité.

Il a fait part à cette occasion de sa ‘grande fierté de se trouver dans les rues de New York et de voir la force de la communauté pro-israélienne’. Il a estimé qu’elle attestait que ‘le lien entre les USA et Israël était plus fort que jamais’.

L’événement était placé cette fois sous le signe de la reconnaissance de la réunification de Jérusalem, dont on a célébré cette année le cinquantième anniversaire. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo et le maire de la ville Bill de Blasio étaient également présents.

Source: chiourim.com