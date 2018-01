Le New Israel Fund dénonce les mesures prises contre les activistes du BDS

Le New Israel Fund ne cesse d’affirmer depuis des années qu’il ne participe pas à la campagne de boycott d’Israël. En réalité, cette organisation qui agit en Israël tout en étant basée au Etats-Unis utilise un stratagème subtil. Elle arrose financièrement des dizaines d’organisations juives et non-juives qui soutiennent la cause ‘palestinienne’, délégitiment l’Etat d’Israël et salissent Tsahal. La majeure partie de ses fonds proviennent d’organisations, institutions ou Etats européens – Union européenne incluse – qui peuvent avec une fausse naïveté se laver les mains en prétendant qu’ils ne font qu’aider une organisation qui prône « la démocratie, l’égalité sociale et les droits de l’homme ».

Mais le NIF s’est une nouvelle fois trahi en dénonçant la décision prise par le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan d’interdire désormais l’entrée en Israël de membres d’organisations appelant au boycott d’Israël, BDS en tête. Pour le NIF, qui assure « ne pas soutenir le BDS » une telle interdiction « ressemble à des moeurs qui tiennent davantage de l’autocratie que de la démocratie ». Le directeur-général du NIF, Daniel Sokatch va jusqu’à dire que cette pratique « est contraire aux principes contenus dans la déclaration d’Indépendance d’Israël ».

Déclaration que lui et les membres du NIF feraient bien de relire avant de dire de telle sottises.

Photo