Nette augmentation des exportations militaires israéliennes

Les exportations israéliennes dans le domaine de la sécurité ont connu un bon prodigieux entre 2016 et 2017. A la fin de l’année dernière elles s’élevaient à 9,2 milliards de dollars de contrats signés soit 40% de plus qu’à la fin de l’année 2016. Les industries militaires israéliennes toutes branches confondues prennent une place de plus en plus importante sur le marché mondial dans ce secteur.

La répartition selon les branches est la suivante: missiles et systèmes de défense anti-aérienne (31%), systèmes de radars et de combat électronique (17%), réfection et amélioration d’avions (14%), armes et munitions (9%), communication et informatique (9%), systèmes d’observation et optronique (8%), systèmes de renseignements et cybernétique (5%), services divers (3%), drones (3%), systèmes navals (1%), satellites (1%).

Parmi les plus grands clients des industries militaires israéliennes, on trouve l’Asie-Pacifique (58%), l’Europe (21%), l’Amérique du Nord (14%), l’Afrique (5%) et l’Amérique latine (2%).

Michel Ben-Baroukh, directeur du Département des exportations militaires au ministère de la Défense s’est réjoui de ces chiffres: “Nous sommes très fiers de clore une année 2017 particulièrement réussie sur le plan de nos exportations militaires, avec de nombreux nouveaux contrats signés. Il s’agit de la poursuite d’une courbe ascendante et d’un bond magistral par rapport à l’année 2016. Les industries militaires israéliennes jouissent d’une excellente réputation et d’une grande confiance à travers le monde, grâce à notre technologie avancée et la qualité de nos produits qui constituent des solutions efficaces qui ont été testées avec succès par Tsahal”.

De son côté, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré: “En deux ans, nous avons fait grimper nos exportations militaires de plusieurs dizaines de pourcents. Il s’agit d’un rare succès à tous les niveaux, qui a été rendu possible grâce au travail efficace du Département des exportations militaires et de nos industries militaires. Les nombreux contrats signés avec toute une série de pays prouvent la confiance qu’ils mettent dans nos capacités et notre créativité. Ce succès nous permettra d’augmenter les budgets consacrés à la recherche et au développement”, de créer des emplois et surtout, de garantir la supériorité militaire de Tsahal pour les années à venir”.

Photo: Industries aéronautiques israéliennes (IAI)