« Netiv Ha-Avot »: la Cour suprême impitoyable jusqu’au bout

La Cour suprême a rejeté l’appel de six familles de Netiv Ha-Avot, (Elazar – Goush Etzion), qui demandaient que leur maison soit scellée mais non détruite dans l’espoir d’une régularisation éventuelle. Ce sont en tout dix-sept maisons qui doivent être détruites d’ici mars 2018 selon une décision de la Cour suprême suite à une action menée en justice par un Arabe de la région aidé et poussé par des organisations gauchistes.

La présidente de la Cour suprême, Myriam Naor a critiqué le fait même de l’appel interjeté par ces familles, arguant que la décision de la Cour suprême était ferme et définitive et « qu’il ne s’agit pas d’un feuilleton à épisodes ». Elle a aussi indiqué que la pose de scellés n’aurait eu aucun effet dans le sens d’une régularisation.

Après cette décision, le maire d’Efrat Oded Revivi, dont on dit qu’il brigue la présidence du conseil des localités juives de Judée-Samarie, a déclaré que cet épisode douloureux devrait servir de sonnerie d’alarme pour la prochaine direction du conseil. Dans une recommandation qui pourrait bien s’apparenter à une déclaration de campagne, il estime que la prochaine direction du conseil des localités devra agir désormais en totale conformité avec la loi pour tout ce qui concerne la construction afin de renforcer l’emprise juive sur ces régions et couper l’herbe sous les pieds de ceux qui veulent détruire l’entreprise de repeuplement juif.

De leur côté, les familles concernées ont exprimé leur colère face à ce qu’ils qualifient « d’aveuglement total de la Cour suprême face aux réalités sur le terrain » et ont dénoncé « l’absurdité et la méchanceté qui ont guidé la décision des magistrats ». Ils ont annoncé qu’ils poursuivront le combat jusqu’au bout. Ils ont aussi exprimé leur colère contre les politiciens qui selon eux ont « capitulé face au système judiciaire ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90