Netflix et Canal + vont faire équipe pour la première fois avec The Spy (Israel)

La chaîne fraçaise Canal + va développer sa première création originale en partenariat avec Netflix. The Spy, produit par Alain Goldman (La Môme) et réalisé par Gideon Raff (Homeland) racontera l’histoire vraie et incroyable d’Eli Cohen, un espion juif d’origine égyptienne, qui a travaillé pour Israël dans les années 60, en Syrie.

Il avait réussi à s’infiltrer à tous les échelons politiques et militaires du pays et remodelé le visage du Moyen-Orient. Mais son travail sous couverture lui a coûté cher sur le plan personnel.

La série, qui sera tournée en Français, comme nous l’a confié le chef du contenu chez Netflix, Ted Sarandos, sera lancée prochainement en France sur Canal + et diffusée dans le même temps partout dans le monde sur Netflix.