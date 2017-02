Netanyahou: « Le Golan restera à jamais israélien »

Le Premier ministre Binyamin Netanayhou s’est adressé à la communauté juive de Sidney dans un discours prononcé à la Grande synagogue de la ville. Durant son intervention, il a encouragé les Juifs australiens à se rendre en Israël et visiter le pays. Parmi les régions qu’il a évoquées il cité le Golan, et a précisé: « A ce propos, le Golan ne retournera jamais à la Syrie et restera à jamais dans les mains d’Israël ».

Photo Haïm Zach / Flash 90