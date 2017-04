Netanyahou prêt à des ‘gestes’ au profit des Palestiniens ?

Le Premier ministre israélien s’apprêterait à accepter une série de ‘gestes’ au profit des Palestiniens en Judée-Samarie et à Gaza ‘qui devraient avoir une influence immédiate sur leur situation économique’.

D’après le journaliste Barak Ravid, du quotidien Haaretz, c’est au cours de la réunion de son cabinet ministériel de sécurité, jeudi soir, que Netanyahou aurait informé de ses intentions les membres de son gouvernement en indiquant que c’était l’administration Trump qui réclamait d’Israël ces ‘gestes’.

Netanyahou aurait expliqué que ‘le président Trump tenait absolument à parvenir à un arrangement entre Israël et les Palestiniens’ et qu’il était donc important qu’Israël fasse preuve de bonne volonté afin de ne pas être perçu comme un obstacle à la démarche américaine.

Binyamin Netanyahou aurait par ailleurs décidé de réduire les activités de la commission de planification de l’administration civile chargée de donner son aval aux projets de constructions en Judée-Samarie. Elle devrait désormais se réunir une fois tous les trois mois au lieu d’une fois par semaine. En outre, a-t-il souligné, des limites devraient être imposées et un contrôle plus serré serait prévu sur les travaux effectués dans des ‘points de peuplement non légaux’.

Le ministre de l’Education Naftali Benett, leader du parti Habayit Hayehoudi, a tout d’abord réagi sur son compte Twitter en indiquant que « les plans présentés par Netanyahou semblaient ‘raisonnables et équilibrés’ s’ils étaient mis en œuvre tels qu’ils avaient été décrits ».

Après cette réaction plutôt modérée, Benett a déploré dans son message suivant un autre aspect des pourparlers entre Netanyahou et Trump, parlant d’une ‘occasion stratégique manquée’. A quoi faisait-il allusion ? Il a estimé que lors de sa rencontre avec Trump à la Maison Blanche, le Premier ministre aurait dû proposer des alternatives à la ‘solution de deux États’.