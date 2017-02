Netanyahou a prévenu Donald Trump du prochain vote sur la loi de régularisation

Depuis Londres où il est en visite officielle, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rappelé une nouvelle fois que le vote définitif sur la loi de régularisation aura bel et bien lieu lundi soir avec son total soutien. Il a précisé qu’il en a informé le président américain Donal Trump « car c’est comme cela que l’on agit envers des amis ». Binyamin Netanyahou n’a pas précisé quelle a été la réponse de président américain, mais il est évident que sous Barack Obama, ce dernier aurait sommé le Premier ministre israélien de tout faire pour faire capoter le vote. L’absence de réaction de la Maison Blanche est à elle seule une magistrale réponse.

Les votes des 2e et 3e lectures devraient s’effectuer autour des 22h30.

Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que la question de la construction juive en Judée-Samarie n’a occupé que très peu de place lors de sa rencontre avec la Première ministre Theresa May et qu’il a dit à son hôte que dans tous les cas de figure, Israël devra garder la mainmise militaire à l’ouest du Jourdain, notamment à cause des dangers en provenance de l’est. Il a révélé avoir également demandé à la Grande-Bretagne de ne plus financer des ONG israéliennes qui luttent contre l’Etat d’Israël, du type Shovrim Shetika.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90