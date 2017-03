Netanyahou veut fêter le premier congrès sioniste à Bâle

L’information parue dans les médias israéliens est relayée mardi par la Basler Zeitung. Benjamin Netanyahu veut organiser la manifestation dans les locaux mêmes où s’est tenu le congrès de 1897, à l’hôtel Drei Könige et au Casino de la ville.

L’ambassade israélienne confirme dans la Basler Zeitung qu’une demande est en cours. Aucune décision définitive n’a été prise pour l’heure mais s’il a bien lieu, ce jubilé verra débarquer à Bâle des centaines de hauts dirigeants du monde entier. Cela nécessitera au minimum le bouclage d’une partie de la cité rhénane.

Déjà le centenaire de 1997

Il y a vingt ans, Bâle avait déjà accueilli le centième anniversaire de ce même congrès. En août 1997, en pleine affaire des fonds juifs en déshérence, le Conseil fédéral avait déroulé son tapis rouge aux autorités israéliennes. Il avait accordé à Bâle-Ville un montant de 200’000 francs, notamment pour des mesures de sécurité.

Ce sont 1200 policiers et 700 soldats qui avaient été mobilisés et la manifestation avait nécessité une fermeture de l’espace aérien et des hélicoptères de l’armée stationnés sur les toits.

Bâle est intimement lié à l’histoire du sionisme et de la création de l’Etat d’Israël. Le premier congrès de 1897 avait été organisé dans cette ville par le penseur Theodor Herzl, fondateur du sionisme moderne.

