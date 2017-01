Netanyahou : ‘notre véritable secret qui nous permet de vaincre’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, accompagné du ministre de la Santé Yaakov Litzman et des directeurs de l‘hôpital Hadassah, a rendu visite lundi matin à plusieurs blessés de l’attentat au camion-piégé d’Armon Hanatsiv au cours duquel quatre militaires ont été assassinés dimanche après-midi.

Il a tout d’abord félicité les médecins pour les soins prodigués aux blessés et a souligné que ‘cela réchauffait le cœur, déchiré par le meurtre des quatre soldats’.

Evoquant ensuite le crime odieux commis par le terroriste, inspiré par une ‘idéologie’ macabre, il a donné des précisions sur les moyens utilisés par Israël pour écarter ce danger. Il a indiqué qu’il fallait placer partout des obstacles, blocs de béton ou autres installations, afin d’empêcher ces attaques, renforcer les sources de renseignements préventifs et encourager les soldats et les civils à réagir le plus rapidement possible en cas d’attaques de ce type. ‘Nous l’avons vu hier, a-t-il souligné. La riposte immédiate des forces de sécurité ont permis d’éviter une catastrophe bien plus grave’.

Netanyahou a ensuite confié qu’il avait été impressionné par les propos des soldats blessés qui lui ont dit qu’ils souhaitaient retourner le plus rapidement possible à leur cours d’officier pour poursuivre leur mission en tant que soldats de l’armée de défense d’Israël. « C’est cela, le véritable secret de notre Etat et c’est grâce à lui que nous vaincrons comme nous l’avons fait jusqu’à aujourd’hui ».