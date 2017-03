Netanyahou : ‘Je vais rencontrer Poutine cette semaine à Moscou’  

Binyamin Netanyahou a rappelé dimanche matin, dès l’ouverture du conseil des ministres hebdomadaire, qu’il se rendrait en fin de semaine à Moscou et y rencontrerait notamment le président russe Vladimir Poutine. Il avait déjà annoncé cette visite lors d’un point de presse au cours de son voyage récent en Australie.

Netanyahou a souligné que les discussions porteraient essentiellement sur la situation en Syrie et sur le réarmement du Hezbollah mais qu’il aborderait également le problème de l’Iran « qui tentait de plus en plus de s’implanter en Syrie par une présence militaire terrestre et maritime’. Il a ajouté que les Iraniens cherchaient par ailleurs à ouvrir progressivement un front face à Israël sur le plateau du Golan. ‘J’exprimerai aux Russes l’opposition véhémente et virulente d’Israël à une telle éventualité’, at-t-il affirmé.

Et de préciser encore ‘qu’il espérait parvenir à certains arrangements avec les Russes afin de réduire au maximum tout risque de friction entre les forces israéliennes et russes, comme cela avait été fait avec succès jusqu’à présent’.

Netanyahou a abordé une autre question: celle de la rue Yasser Arafat dans la localité arabe israélienne de Jatt. Il a indiqué qu’il avait parlé vendredi avec le ministre de l’Intérieur Arieh Dery et a ajouté : « Il n’est pas question d’admettre que des rues portent le nom de Yasser Arafat, de Hadj Amine al Husseini, ou d’autres encore au sein de l’Etat d’Israël. Nous allons régler cette affaire et s’il le faut, nous voterons une loi afin que cela ne se produise pas ici ».