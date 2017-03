Netanyahou: ‘Unis face à la menace iranienne’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris la parole mercredi matin devant les membres de la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense. Il a notamment déclaré, dès l’ouverture de la réunion, que des liens se tissaient entre Israël et un certain nombre d’Etats de la région concernés comme lui par la menace de l’Iran et de ses auxilaires radicaux. Il a ajouté : « Si nous agissons intelligemment, cette coopération sera bienfaisante: elle nous permettra d’arriver à une normalisation et d’ouvrir de nouveaux horizons qui seront très utiles dans les processus diplomatiques avec nos voisins palestiniens ». Il a souligné que les puissances du monde cherchaient à renforcer leurs liens avec Israël, qui était un pays ‘courtisé’ en raison de ses performances dans le domaine de la technologie, des renseignements, de la cybercriminalité et des questions militaires.