Netanyahou : Trump est conscient des intentions néfastes de l’Iran

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris la parole devant des dizaines d’ambassadeurs étrangers à l’occasion de la ‘Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste’ qui sera marquée vendredi 27 janvier, dans le monde entier. Dans son allocution, Netanyahou a déclaré que ‘le président des Etats-Unis Donald Trump avait compris le danger dissimulé des accords sur le nucléaire iranien. Il a ajouté que dans son entretien téléphonique, il y a quelques jours, avec Trump, le président US avait rappelé l’aspiration déclarée de l’Iran de détruire Israël et les risques sérieux du traité conclu avec ses dirigeants. Netanyahou a ajouté qu’il espérait que Donald Trump « mettrait un terme au ‘silence assourdissant’ du monde face à l’agressivité de l’Iran et ses appels à effacer Israël de la carte du monde ». Il a par ailleurs fait part de son inquiétude face au regain de l’antisémitisme en Europe.