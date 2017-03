Netanyahou téléphone à Ayala : ‘tu nous as profondément émus !’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a été impressionné par l’intervention, devant des députés du parlement européen, de la jeune Ayala Shapira. L’adolescente, qui n’a que 14 ans, a été grièvement brûlée au visage par une bouteille incendiaire lancée par un terroriste sur la voiture de son père, sur une route de Samarie, en décembre 2014.

Elle a été invitée avec sa mère à participer à Bruxelles au lancement du groupe d’amitié pour la Judée-Samarie présidé par Yossi Dagan, chef du conseil de Samarie. Dans son allocution devant 150 membres de cette assemblée, elle a dénoncé les dons effectués par l’Union européenne aux Palestiniens qui étaient finalement utilisés pour financer des attentats terroristes.

Quelques heures plus tard, Netanyahou a téléphoné à la jeune fille après avoir échangé quelques mots avec Yossi Dagan : « Tout le monde t’a entendue, lui a-t-il déclaré, tu nous as émus très profondément car tu as dit la vérité toute simple de façon tellement convaincante et authentique qui émane de ce que tu as vécu, de ta douleur et de la sincérité de nous tous ».

Le Premier ministre a ajouté : « Je veux te remercier au nom de nous tous, de tout le peuple d’Israël. Merci, Ayala, je te souhaite de ne connaître que des moments heureux, et bravo à toi, tu nous as fait honneur ».

Yossi Dagan, conscient de l’émotion de l’adolescente, incapable de répondre, a remercié chaleureusement Netanyahou et a ajouté : « Je peux vous dire, M. le Premier ministre, qu’Ayala a fait preuve d’un grand courage malgré ses douleurs et je suis fier d’avoir parmi mes administrés une jeune fille comme elle (la famille d’Ayala habite une localité de Samarie). J’espère que grâce aux activités d’Hasbara que nous déployons ici, les gens sauront ce qui se passe réellement en Judée-Samarie et au sein de l’Etat d’Israël et pourront ainsi s’en rapprocher ».