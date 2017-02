Netanyahou s’envole pour Singapour et l’Australie

Le premier ministre Binyamin Netanyahou va faire un bref compte-rendu au gouvernement puis aux ministres du cabinet restreint sur son voyage à Washington puis s’envolera pour deux nouvelles destinations: deux jours à Singapour et trois jours en Australie.

A Singapour, Binyamin Netanyahou rencontrera le président Tony Tan Keng Yam ainsi que le Premier ministre Lee Hsien Loong afin de renforcer les liens politiques et économiques avec ce petit pays. Il visitera également la synagogue locale. Puis il continuera sur l’Australie où il sera notamment reçu par le Premier ministre Malcolm Turnbull et le Gouverneur général d’Australie Sir Peter Crosgrove qui représente le président de l’Etat.

En plus des entretiens qu’ils auront, Malcolm Turnbull a organisé un meeting entre des hommes d’affaires australiens et israéliens afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Par ailleurs, le Premier ministre israélien rencontrera le chef de l’opposition le travailliste Bill Shorten, se rendra dans une école juives de Sidney et rencontrera des dirigeants de la communauté juive.

Photo Kobi Gideon / GPO