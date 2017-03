Netanyahou s’envole pour la Chine : ‘ouvrir le marché chinois à Israël’

Les relations entre Israël et la Chine sont au beau fixe et tout est mis en œuvre à l’heure actuelle pour qu’elles se développent encore davantage. C’est dans cet état d’esprit que le Premier ministre Binyamin Netanyahou va s’envoler samedi soir pour la Chine. Ce voyage est organisé pour marquer le 25e anniversaire de l’instauration de relations diplomatiques entre les deux pays.

Il s’agit d’une visite de très haut niveau : Netanyahou sera accompagné des ministres Zeev Elkin (Environnement), Eli Cohen (Economie et Industrie), Ofir Akounis (Science, Technologie et Espace), Yaakov Litzman (Santé) et Ouri Ariel (Agriculture). En outre, près de 90 hommes d’affaires participeront à ce voyage.

Netanyahou sera accueilli par le président chinois Xi Jinping qui donnera en son honneur un diner officiel et il rencontrera également le Premier ministre Li Keqiang. Il aura par ailleurs des entretiens importants avec les patrons des plus grandes sociétés chinoises qui font des bénéfices s’élevant à des dizaines de milliards de dollars.

Dans l’entourage du Premier ministre, on souligne l’aspect diplomatique de cette visite avec, en toile de fond, les tensions entre la Chine et la nouvelle administration américaine et les liens cordiaux entre Netanyahou et Trump.

Au cours du séjour de la délégation israélien, un grand congrès économique sur l’innovation est prévu qui réunira des représentants israéliens et chinois. Par ailleurs, les Israéliens participeront à un forum d’affaires en présence de plus de 500 invités, présidé par le Premier ministre chinois.

Dans le programme, il est question de signature de contrats de coopération dans le domaine de l’aviation, de l’éducation, des sciences, de la santé et de l’environnement.

Le cabinet du Premier ministre israélien a indiqué que cette visite de trois jours a pour objectif essentiel de renforcer les liens économiques entre les deux pays en augmentant notamment les exportations israéliennes vers la Chine et en encourageant les investissements chinois en Israël.

Le directeur général du cabinet du Premier ministre Eli Gruner, chargé d’organiser la mission en Chine, a indiqué à Makor Rishon que ‘la Chine était une puissance qui allait continuer à se développer et à prospérer au cours des prochaines décennies’.